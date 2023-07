Unreal Engine 5: tecnologie nextgen e integrazione degli Asset Pack nel fan remake di RDR

Mentre la community si interroga sulla necessità di un Remake di Red Dead Redemption, prendiamo spunto dal video fan made di RDR realizzato dallo youtuber Enfant Terrible per focalizzarci sulle tecnologie e sugli strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5.

I poliedrici middleware del nuovo motore grafico di Epic Games, d'altronde, sono il suo vero punto di forza, basti pensare alla bomba procedurale e fotorealistica di Unreal Engine 5.2. Ciò che emerge dai progetti fan made come quello del Remake amatoriale di Red Dead Redemption a cura di Enfant Terrible non è tanto la bontà del comparto grafico, quanto piuttosto la facilità e la duttilità degli strumenti utilizzati per concretizzare simili visioni creative.

In quest'ottica rientrano gli sforzi profusi dai programmatori di Epic nel migliorare e ottimizzare costantemente due dei middleware più importanti di UE5, ovvero Nanite e Lumen. Il primo strumento consente agli sviluppatori di importare asset a qualità estremamente elevata all'interno di ambientazioni virtuali dall'estensione indefinita senza gravare eccessivamente sulle risorse hardware, mentre il secondo tool integra alla scena un'illuminazione globale gestita in tempo reale ma senza l'utilizzo del Ray Tracing, anche qui con benefici a cascata sulle prestazioni e sull'ottimizzazione.



Non meno importante è poi il lavoro che Epic sta portando avanti per dare ai videogiochi del futuro il volto di MetaHuman: diversamente da Nanite e Lumen, però, MetaHuman vanta dei tool di sviluppo appositi che consentono ai designer di plasmare personaggi iperrealistici in un ambiente di lavoro complementare e parallelo a quello rappresentato dall'editor di Unreal Engine 5.

Velocità, ottimizzazione e scalabilità sono i tre mantra che Epic ripete per descrivere i tool di sviluppo integrati (o comunque 'interconnessi') all'editor di Unreal Engine 5, ed è proprio grazie a progetti indipendenti come quelli di Enfant Terrible che è possibile intuire la portata della piccola grande rivoluzione promessaci dalla compagnia americana. E questo, per tacere delle straordinarie potenzialità di middleware più avanzati come quello di UE5.2 che consentirà agli sviluppatori di tutto il mondo di generare ambientazioni procedurali incredibilmente realistiche, ovviando al problema della ripetitività e della 'ridondanza scenica' degli livelli digitali realizzati con l'ausilio degli attuali sistemi a generazione randomica.

Guardando a progetti fan made come il Remake di RDR che campeggia a inizio articolo, c'è poi un altro, importante aspetto da considerare nell'equazione tecnologica di Unreal Engine 5 ed è quello rappresentato dagli Asset Pack. Chi sviluppa in ambiente UE5 può infatti accedere allo sterminato catalogo dei pacchetti aggiuntivi realizzati dai programmatori e dai designer che animano la scena, velocizzando il processo di sviluppo attingendo a un'enorme rosa di contenuti grafici, logici e audio. Nel momento in cui scriviamo, il Marketplace interno di Unreal Engine vanta qualcosa come 34.794 pacchetti di contenuti, 1.138 dei quali scaricabili e utilizzabili (anche per progetti professionali e commerciali) in via del tutto gratuita.



Da questo punto di vista, è la community la vera colonna portante di Unreal Engine 5: senza il contributo delle migliaia di sviluppatori indipendenti che arricchiscono giornalmente il catalogo del Marketplace di UE con gli Asset Pack e interagiscono con gli altri utenti fornendo consigli, tutorial e dritte per risolvere i problemi più disparati, il lavoro dei creatori di contenuti e delle software house (anche le più strutturate) subirebbe una brusca battuta d'arresto. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo ad approfondire ulteriormente questi ed altri temi leggendo il nostro speciale su Unreal Engine 5, grafica a confronto nel rivoluzionario motore di Epic.