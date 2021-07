Unreal Engine 5 e The Coalition: il team di Gears of War studia l'engine su Xbox Series X

Con il progressivo annuncio dei primi giochi realizzati in Unreal Engine 5, il nuovo motore sviluppato da Epic Games Store si appresta a farsi strada sul mercato videoludico.

Tra le software house al momento impegnate nello studio delle potenzialità dell'engine, troviamo anche The Coalition, team di casa Microsoft responsabile della serie Gears of War. A renderlo noto è il team organizzativo della GDC, che conferma l'organizzazione di un panel dedicato all'evento. In programma per il periodo tra 19 e 23 luglio 2021, l'edizione 2021 della Game Developers Conference ospiterà Colin Penty e Kate Rayner, entrambi Technical Director presso The Coalition.

In occasione dell'appuntamento, The Coalition presenterà una Tech Demo di Unreal Engine 5, sviluppata su Xbox Series X e denominata "Alpha Point". Quest'ultima è stata realizzata dal team proprio allo scopo di valutare le potenzialità del nuovo motore e di alcune delle sue feature chiave, quali MetaHumans, Nanite, Lumen e Megascans. The Coalition offrirà inoltre un primo quadro della performance di Unreal Engine 5 osservata su Xbox Series X e Xbox Series S. In aggiunta, saranno analizzati i risultati ottenuti in termini di creazione del personaggio e utilizzo di MetaHumans.



Al momento, non è dato sapere quale sarà il prossimo titolo di The Coalition, con rumor che riferiscono di una nuova IP in sviluppo prima di Gears 6.