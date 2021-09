Unreal Engine 5 e The Market of Light: gioco e Tech Demo gratis su Steam

Sono sempre più numerosi i team di sviluppo, grandi e piccoli, determinati a scoprire i segreti della nuova iterazione del motore grafico di Epic Games. Dopo il reveal di Alpha Point, Tech Demo di Unreal Engine 5 realizzata dagli autori di Gears of War, arriva ora un nuovo interessante esperimento.

Sulle pagine di Steam, la software house Historia ha infatti reso disponibile The Market of Light, breve gioco e Tech Demo realizzata proprio con UE5. Già autore di Caliligula Overdose e Jojo's Bizarre Adventure: Last Survivor, il team di sviluppo giapponese si è divertito ad indagare le possibilità proposte dall'ambizioso motore grafico. Tramite l'Early Access di Unreal Engine 5, Historia ha dunque realizzato la breve esperienza ludica, ora disponibile su Steam in maniera completamente gratuita.



In The Market of Light, i giocatori vestono i panni di una piccola lucciola, pronta ad avventurarsi attraverso il fermento di un mercato cittadino, con l'obiettivo di raccogliere alcuni globi luminosi. Presentata con il trailer disponibile in apertura a questa news, l'esperienza sfrutta tutti i più recenti tool dell'Unreal Engine 5. Grazie alle potenzialità delle tecnologie Nanite e Lumen, Historia ha potuto gestire rispettivamente un illimitato numero di poligoni e un sistema di illuminazione dinamica. In aggiunta, il tool Niagara ha consentito di aggiungere ulteriori effetti visivi.



Cosa ve ne pare di questo nuovo assaggio di Unreal Engine 5?