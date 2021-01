Unreal Engine 5: Tim Sweeney loda Sony per l'architettura hardware di PS5

In una recente intervista concessa ai giornalisti di EDGE, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha ricordato la collaborazione con Sony nello sviluppo di Unreal Engine 5 per lodare ancora una volta gli sforzi profusi dai progettisti dell'azienda nipponica per dare forma all'hardware nextgen di PlayStation 5.

L'amministratore delegato di Epic esordisce ricordando come "almeno tre o quattro anni fa abbiamo iniziato a parlare con Mark Cerny (progettista di PS5, ndr) sulle caratteristiche che avrebbe dovuto possedere l'hardware di nuova generazione. Sony ha fatto davvero un lavoro fantastico nel progettare la nuova console incentrandone l'hardware sul suo storage rivoluzionario. PlayStation 5 è costruita non solo come un'enorme macchina in memoria flash, ma anche come un sistema che offre una largezza di banda molto elevata e a bassa latenza che gestisce in maniera fulminea ogni operazione richiesta".

Del medesimo parere di Sweeney è Nick Penwarden, il vicepresidente tecnico di Epic, mentre discute delle opportunità offerte dall'SSD iperveloce di PS5 nell'ottica dello sviluppo dei giochi nextgen basati su Unreal Engine 5 che arriveranno nel 2021 e oltre: "Realizzare scene che presentano 20 miliardi di micropoligoni (come la tech demo di Unreal Engine 5 su PS5, ndr) è estremamente difficile, per questo diventa di fondamentale importanza riuscire a portare quei dati in memoria nel minor tempo possibile. Quella tech demo è il risultato di anni di discussioni intavolate con Sony e mostra che quello sforzo, finalmente, si concretizza con i pixel a schermo ammirati dai giocatori".

