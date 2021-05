Unreal Engine 5: upscaling 4K su tutte le piattaforme con Temporal Super Resolution

Nella ricca documentazione per sviluppatori che accompagna l'inizio della fase Early Access di Unreal Engine 5, Epic Games descrive una delle funzionalità più interessanti che sono state integrate nel nuovo motore grafico, ovvero la tecnica di upscaling Temporal Super Resolution.

Il colosso videoludico statunitense spiega che "la nuova soluzione antialiasing di Unreal Engine 5, chiamata Temporal Super Resolution, nasce per consentire agli sviluppatori di realizzare scenari ancora più ricchi di dettagli e performanti, con una qualità che si avvicina al vero 4K nativo ma al costo in risorse del rendering 1080p".

A detta dei programmatori di Epic, la nuova tecnica di upscaling in deep learning di UE5 (con finalità analoghe a quelle del DLSS di NVIDIA) offre numerosi vantaggi: oltre all'aumento delle prestazioni (e quindi di framerate) a parità di risoluzione, il Temporal Super Resolution di Unreal Engine 5 produce meno ghosting, uno sfarfallio delle immagini ridotto per i modelli poligonali a elevata complessità e una migliore fedeltà di rendering.

La natura multipiattaforma di UE 5, inoltre, rende questa tecnica di upscaling perfettamente compatibile con tutti gli hardware che supportano gli Shader Model 5, dai PC con librerie grafiche DirectX 11, 12 o Vulkan. Viene inoltre confermata la piena ottimizzazione di questa tecnica di upscaling con le GPU AMD RDNA 2 e, conseguentemente, con le console nextgen PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.

A tal proposito, i rappresentanti di AMD sottolineano di aver "lavorato a stretto contatto con Epic per ottimizzare le funzionalità del TSR sui sistemi basati su chipset Radeon. Il TSR è una caratteristica standard di UE5, quindi è abilitato per tutte le GPU e non solo su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X/S".

L'upscaling TSR è già integrato negli strumenti attualmente disponibili in Early Access e, naturalmente, lo sarà anche nella versione finale di Unreal Engine 5, il cui lancio è previsto a inizio 2022.