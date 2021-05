Unreal Engine 5, versione finale in arrivo nel 2022: confermato Fortnite nextgen

Contestualmente all'annuncio della fase Early Access di Unreal Engine 5, Epic Games offre un chiarimento sui piani di sviluppo e sulle tempistiche di lancio della versione finale del motore grafico di ultima generazione.

Dopo aver stilato l'elenco completo delle funzionalità avanzate e delle tecnologie di ultima generazione integrate nella nuova iterazione multipiattaforma di Unreal Engine, il colosso videoludico statunitense spiega che gli sviluppatori di tutto il mondo possono già partecipare all'Early Access scaricando gratis l'editor di UE5 su PC.

Per aiutare gli artisti digitali a familiarizzare con i nuovi strumenti di lavoro integrati in Unreal Engine 5, Epic propone anche la tech demo Valley of the Ancient utilizzata per confezionare il reveal trailer della fase in Accesso Anticipato.

Secondo quanto specificato dall'azienda americana, l'Early Access di Unreal Engine 5 proseguirà per tutto il 2021 e si concluderà all'inizio del 2022, portando in dote molti miglioramenti in termini di memoria, prestazioni e qualità, oltre a nuove funzionalità. Per l'occasione, i rappresentanti di Epic confermano anche lo sviluppo della versione nextgen di Fortnite su Unreal Engine 5, suggerendone l'arrivo su PC e console entro la fine dell'anno poiché "ovviamente, stiamo già utilizzando internamente il nuovo Unreal Engine e contiamo di lanciare Fortnite su Unreal Engine 5 il prima possibile, su tutte le piattaforme supportate".