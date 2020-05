Unreal Engine 5 vs UE 4: arriva un remake della Tech Demo a firma italiana

Il reveal del nuovo engine firmato da Epic Games è stato un successo: la Tech Demo dell'Unreal Engine 5 ha attirato la curiosità del pubblico, con cifre record in termini di visualizzazioni e diffusione del contenuto.

Molti hanno inoltre cercato di capire l'esatta portata del passaggio tra l'attuale Unreal Engine 4 e la sua nuova incarnazione, che, lo ricordiamo, si mostrerà in tutte le sue potenzialità a partire dal 2021. Un'interessante esperimento per confrontare i due motori è tuttavia attualmente in corso di realizzazione e porta una firma interamente italiana.

Il 3D Artist nostrano Pasquale Scionti è infatti al lavoro sulla creazione di un remake della Tech Demo dell'Unreal Engine 5, sviluppata utilizzando la versione 4.25 di Unreal Engine. Il designer sta inoltre incorporando all'interno della sua creazione anche l'implementazione di un sistema di Ray Tracing in tempo reale. Direttamente in calce a questa news, potete visionare un cinguettio che offre un primo assaggio di quello che sarà il risultato finale: cosa ve ne pare?



Al momento, non vi sono molte informazioni sui giochi che supporteranno il nuovo Unreal, ma è stato ad esempio confermato che il nuovo RPG di inXile userà l'Unreal Engine 5: sull'identità del progetto, tuttavia, vi è ancora stretto riserbo.