Unreal Engine 5 x Harry Potter: l'iperrealismo della grafica nel volto di Hermione Granger

Servendosi degli strumenti di sviluppo integrati nell'appena lanciata versione Preview di Unreal Engine 5, il Lead Character Artist di NetEase Sean WangYalong ha tratto spunto dalla serie cinematografica di Harry Potter per ricostruire il volto di Hermione Granger.

Il ritratto virtuale eseguito dall'artista digitale di NetEase si basa, ovviamente, sul volto dell'attrice Emma Watson, l'interprete della migliore amica di Harry Potter e Ron Weasley nei film culto tratti dalla serie di romanzi firmati da J.K. Rowling.

Il designer di NetEase mostra i risultati finali del suo incredibile lavoro e, in un secondo video, ripercorre le tappe fondamentali del lavoro svolto nel digitalizzare la giovane Hermione: a detta di WangYalong, ci sono volute quasi novante ore per completare questo progetto. Il busto virtuale della maghetta è stato scolpito e modellato con ZBrush e Maya, prima di essere texturizzato con Substance 3D Painter e, infine, renderizzato e animato con Unreal Engine 5 con l'aggiunta della chioma ricostruita con il middleware Groom System del motore grafico di Epic.

Per un ulteriore approfondimento sulle incredibili potenzialità grafiche di Unreal Engine 5, vi rimandiamo a questo nostro speciale sulla strepitosa tech demo The Matrix Awakens lanciata gratuitamente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S al termine deilla cerimonia dei The Game Awards 2021.