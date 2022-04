Unreal Engine 5 x Mass Effect 3: designer ricrea la Stazione Omega con Lumen e Nanite

L'artista 3D freelance Leo Torres ha colto l'occasione offertagli dal lancio di Unreal Engine 5 per ultimare i lavori sulla sua reinterpretazione della Stazione Omega, la pericolosa enclave di criminali visitata dagli emuli del comandante Shepard nell'omonima espansione di Mass Effect 3.

Nel dare forma a questo suo ultimo progetto, Torres riferisce di non aver voluto creare una scena specifica del gioco ma di essersi lasciato ispirare dalle peculiari atmosfere di Omega per reimmaginarne le ambientazioni.

Il designer entra poi nel merito del lavoro svolto e spiega di essersi affidato a Nanite e Lumen per elevare il tasso di realismo del suo livello ispirato a Mass Effect 3. Sfruttando i due middelware di Unreal Engine 5 deputati alla gestione dei modelli poligonali più complessi e dell'illuminazione dinamica in path tracing, l'artista 3D ha ricostruito la stazione Omega servendosi degli oggetti progettati da zero con Blender e attingendo all'enorme biblioteca virtuale di Quixel Megascans, con l'aggiunta di pacchetti terzi come Neo Cities e Soul City per abbellire ulteriormente la scena.

In attesa di ricevere delle novità sullo sviluppo di Mass Effect Next ancora lungo, date un'occhiata al video della ricostruzione di Omega su UE5 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.