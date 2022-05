Unreal Engine 5 x The Batman: Robert Pattinson combatte nella demo nextgen di Matrix

Il creatore di contenuti e sviluppatore indipendente conosciuto su YouTube come JSFILMZ ha omaggiato il film The Batman realizzando su Unreal Engine 5 una mod della demo nextgen di The Matrix Awakens con Robert Pattinson nei panni, ovviamente, del Cavaliere Oscuro.

Il singolare progetto portato avanti dallo youtuber ricostruisce una delle tante scene di combattimento che hanno visto per protagonista l'eroe mascherato di The Batman, sullo sfondo dei grattacieli virtuali della demo UE5 di The Matrix.

L'ennesima sfida al crimine lanciata dal Cavaliere Oscuro viene inscenata da JSFILMZ con l'ausilio di uno dei tanti pacchetti di animazioni acquistabili o scaricabili gratuitamente dal Marketplace di Unreal Engine 5 accessibile a tutti gli sviluppatori indipendenti dalle pagine di Epic Games Store.

Sempre dal Marketplace di Unreal Engine dovrebbero provenire gli asset grafici impiegati dallo youtuber per abbozzare l'interfaccia e l'HUD, con tanto di indicatore del livello di danno del nemico e icone per utilizzare le abilità e i gadget di un Batman dal volto (o meglio, dalla mascella) ricostruito con il middleware MetaHuman sulle fattezze dell'attore Robert Pattinson.

