Unreal Engine 5 e Xbox Series X: Phil Spencer è entusiasta delle novità

Epic Games ha annunciato il nuovo Unreal Engine V mostrando una demo in azione su PlayStation 5, come ribadito però (ovviamente) il motore è multipiattaforma e scalabile e dunque giochi realizzati in UE5 usciranno anche su altre piattaforme come Xbox Series X, a tal proposito arriva il commento di Phil Spencer.

Con un breve messaggio su Twitter il responsabile della divisione Xbox ha parlato anche per conto dei team Xbox Game Studios, dichiarandosi entusiasta per "l'incredibile lavoro svolto da Epic con l'Unreal Engine" e sottolineando come "molti dei nostri studi interni stanno lavorando su Unreal Engine, come Ninja Theory con Senua's Saga Hellblade 2, e sono emozionati di poter toccare con mano le innovazioni apportate dall'Unreal Engine 5 su PS5 e Xbox Series X."

Una precisione, quella di Spencer, che potrebbe risultare forse superflua ma che arriva puntuale dopo le dichiarazioni di Epic Games sull'hardware di PlayStation 5 e le dichiarazioni di Jeff Grubb di VentureBeat, il quale ha sottolineato come non sarebbe stato possibile far girare la demo Lumen in the Land of Nanite su Xbox Series X con la stessa qualità.

C'è da dire che nonostante le parole di Spencer, Senua's Saga Hellblade 2 non userà l'Unreal Engine 5, il gioco è già in fase di sviluppo da tempo e il motore Epic non sarà disponibile almeno fino alla prima metà del 2021. Sono tanti in ogni caso i team Xbox Game Studios che potrebbero adottare l'UE5 per le loro prossime produzioni, pensiamo ad esempio a Rare, Obsidian, The Initiative e The Coalition, oltre ai già citati Ninja Theory.