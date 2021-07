Unreal Engine 5 su Xbox Series X/S: The Coalition lavorerà con Epic per introdurre il VRS

Nell'approfondire la tecnologia di Alpha Point su Xbox Series X, i rappresentanti di The Coalition hanno discusso con IGN.com dello sviluppo di questa tech demo (non legata ad alcun gioco) e del lavoro che dovranno portare avanti con Epic Games per evolvere ulteriormente il motore grafico Unreal Engine 5.

Nel corso dell'intervista, un rappresentante della sussidiaria degli Xbox Game Studios ha spiegato a IGN.com che "in futuro ci aspettiamo delle prestazioni e qualità ancora più elevate (rispetto a quanto ammirato nella demo Alpha Point, ndr) grazie ai prossimi miglioramenti del compilatore di shader per Xbox Series X/S, l'adozione di target rendering più veloci e un maggiore utilizzo del calcolo asincrono e del Ray Tracing nell'utilizzo della potenza aggiuntiva della GPU".

Il portavoce di The Coalition entra poi nel merito delle novità previste per l'Unreal Engine 5 e svela che la software house di Gears 5 lavorerà presto con Epic per garantire il supporto di una delle funzionalità più avanzate della Xbox Velocity Architecture, ossia il Variable Rate Shading: "Dobbiamo ancora aggiungere delle ottimizzazioni hardware come il VRS, che non è ancora supportato su UE5 anche se prevediamo di lavorare con Epic per aggiungerlo. Si tratterà di un vantaggio specifico di Unreal Engine 5 per le nuove piattaforme Xbox, oltre a tutte le ottimizzazioni multipiattaforma che ci aspettiamo da Epic per il lancio ufficiale di UE5 previsto per il prossimo anno".

Se volete approfondire l'argomento, qui trovate un nostro speciale che spiega cos'è il Variable Rate Shading di Xbox Series X/S e come riesce ad aumentare le prestazioni della nuova famiglia di console Microsoft.