Unreal Engine si evolve ancora: la versione 5.2 è ora disponibile per tutti

Neanche il tempo di goderci una passeggiata in Unreal Engine 5.1 con il nostro video sulla RTX 4070 che già si inizia a parlare di una nuova versione del noto motore grafico ideato da Epic Games: Unreal Engine si evolve e rilascia la 5.2 per tutti, con tante novità riguardanti in primis il set di strumenti messo a disposizione dall'Engine.

"Oltre a perfezionare le funzioni e a migliorare la stabilità, Unreal Engine 5.2 si spinge oltre i confini di ciò che i creatori possono aspettarsi, offrendo nuove funzionalità innovative": è questo il preludio a cui fanno seguito le diverse novità apportate dalla nuova versione di Unreal Engine, offrendo a tutti i creativi dell'ambiente videoludico una nuova gamma di soluzioni per la realizzazione delle proprie opere digitali votate all'intrattenimento.

Come possiamo leggere direttamente dal sito ufficiale di Unreal Engine, sappiamo che l'ultima versione del motore grafico offre un primo sguardo alla Procedural Content Generation realizzabile senza l'ausilio di pacchetti esterni ad Unreal Engine. Si tratta di una novità di non poco conto, soprattutto tenendo conto dell'importanza della sopracitata PGC per la creazione di scene dalle grandi dimensioni; processo che, con Unreal Engine 5, ha visto un incremento in termini ottimizzazione delle tempistiche.

Stessa cosa dicasi per l'inedita funzione "Substrate", che permette di creare materiali in un nuovo modo grazie alla gamma di migliorie apportate. Parliamo, quindi, di migliorie al set di strumenti che modificheranno di parecchio l'esperienza di sviluppo. Dopo l'apparizione nel mondo videoludico del gioco horror gratis di Conscience in Unreal Engine 5, è tempo adesso di scoprire ciò che di nuovo ha da offrire il motore grafico di Epic con le ultime novità.