Unreal Engine: ex Naughty Dog svela Promethean AI, software per creare giochi open world

Dopo aver rassegnato le dimissioni da Naughty Dog nel 2018, Andrew Maximov ha fondato una nuova startup che sogna di concretizzare il sogno di ogni sviluppatore su Unreal Engine 4 e altri motori grafici, ossia quello di velocizzare e rendere meno ripetitiva la creazione di contenuti per titoli open world realistici.

Per venire incontro alle esigenze degli sviluppatori di tutto il mondo, l'ex Technical Art Director di Naughty Dog ha così deciso di creare Promethean AI, un software che si appoggia a una Rete Neurale per creare giochi a mondo aperto in maniera estremamente semplice.

Nel kenyote tenutosi a marzo per presentare Promethean AI, Maximov descrive il suo programma come "la prima AI al mondo che supporta il lavoro degli artisti digitali per assisterli nel processo di costruzione di mondi virtuali". La tecnologia alla base di Promethean AI è progettata per assumere il controllo dei compiti più "banali e ripetitivi" che occorre svolgere nella realizzazione di un progetto ambizioso come può essere quello, appunto, dello sviluppo di un videogioco open world.

Una volta caricati gli asset desiderati per il proprio gioco (siano essi video, render, modelli 3D o semplici scatti presi dalla rete come referenza artistica), il software di Promethean AI è infatti in grado di apprendere i gusti individuali degli sviluppatori e adattarsi per generare qualsiasi scenario o elemento modulare per il proprio mondo virtuale. Il motore interno di Promethean AI sfrutta questa gigantesca mole di dati condivisi dagli sviluppatori per creare (quasi) in automatico scenari naturali, ambienti interni, modelli poligonali complessi e quant'altro possa servire agli sviluppatori per popolare i propri mondi digitali.

Il concetto alla base di Promethean AI, stando a Maximov, è quello di un software che possa assistere gli sviluppatori "come un veicolo a guida autonoma assiste un passeggero e lo aiuta a raggiungere la destinazione desiderata. Molte decisioni che prendiamo nello sviluppare i videogiochi sono sbagliate, dal crunch alle loot box, e questo per via dell'aumento esponenziale del costo di sviluppo e della complessità del lavoro da svolgere per dare vita a giochi di alta qualità. Con Promethean AI proviamo ad abbattere questi ostacoli e ridare centralità allo sviluppatore, alla sua creatività e alla responsabilità artistica dei team".