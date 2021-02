Unreal Engine e volti next gen: Epic presenta MetaHuman Creator

In vista dell'arrivo dei primi giochi Unreal Engine 5, Epic Games presenta ufficialmente MetaHuman Creator e illustra in video le straordinarie capacità di questo tool di sviluppo, utilizzabile anche su UE 4, per realizzare velocemente dei personaggi dai volti iper realistici.

Nel presentare questi avveniristici strumenti di sviluppo che puntano a semplificare il lavoro di programmatori, designer e artisti, il colosso videoludico statunitense spiega che MetaHuman Creator ambisce a rivoluzionare questo specifico aspetto della creazione di personaggi digitali.

I rappresentanti di Epic partono infatti dall'assunto che "portare in vita avvincenti esseri umani digitali in tempo reale è un lavoro incredibilmente impegnativo che richiede tantissimo tempo. Possono essere necessari mesi di ricerche, costose apparecchiature di scansione e un esercito di artisti tecnologici. E se potessimo rendere questo processo radicalmente più semplice, veloce e scalabile, senza compromessi nella qualità del lavoro finale?".

Come descritto nel filmato esplicativo di MetaHuman Creator, il tool in questione propone strumenti estremamente intuitivi e fornisce l'opportunità di ammirare in tempo reale le modifiche apportate al personaggio digitale che si desidera creare, il tutto con la semplicità di un editor per acconciature, vestiti, espressioni facciali, tonalità di pelle, il labiale, la barba e quant'altro possa venire in mente agli sviluppatori dei videogiochi e delle esperienze digitali del futuro.

Il middleware di sviluppo legato all'editor di MetaHuman sarà disponibile nel 2021 su Unreal Engine 4 e sulla nuovissima versione del motore grafico di Epic Games, l'avveniristico Unreal Engine 5. Date un'occhiata al filmato confezionato da Epic e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.