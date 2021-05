Unreal Engine e il volto della next gen: la nostra prova con MetaHuman Creator

Diamo uno sguardo agli evoluti software ideati da Epic Games con MetaHuman Creator, il tool per UE4 e per il futuro Unreal Engine 5 che promette di facilitare enormemente lo sviluppo di personaggi videoludici con volti realistici.

Una volta terminata la fase di test condotta da Epic nel corso delle ultime settimane, il buon Alessandro Bruni si è cimentato in una prova del programma per rimarcarne le infinite potenzialità.

Seppur acerbi e destinati ad essere profondamente migliorati con l'arrivo della prossima iterazione del motore grafico Unreal, gli strumenti di sviluppo confezionati dai progettisti dell'azienda statunitense non fanno che indicare la strada che imboccheranno i futuri videogiochi in arrivo da qui ai prossimi anni su PC e console di ultima generazione.

I tool di Metahuman Creator sfruttano infatti dei parametri intuitivi e facilmente configurabili per plasmare personaggi virtuali da inserire in contesti interattivi di vario genere come giochi, film, serie televisive, filmati promozionali e altri progetti multimediali. Tramite questi parametri, non serve conoscere alcun linguaggio di programmazione per dare vita a personaggi digitali iper realistici, impostandone liberamente il labiale, le espressioni facciali, le acconciature e un'infinità di altre caratteristiche.