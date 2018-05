Unreal Gold per PC gratis su Steam e GOG per festeggiare il ventesimo compleanno

Nel lontano 1998 Epic Games pubblicava Unreal, cambiando per sempre il genere degli sparatutto in prima persona su PC e dando vita ad un fenomeno capace di coinvolgere milioni di persone. In occasione del ventesimo anniversario della serie, è ora possibile scaricare gratis Unreal Gold.

Scaricabile gratis da GOG e Steam, Unreal Gold include 47 missioni single player, cinque modalità multigiocatore con 20 mappe, 13 armi e tutti gli aggiornamenti pubblicati per l'edizione originale. Il download gratuito sarà disponibile solamente fino al 25 maggio ma una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali di alcun tipo.

L'edizione Gold di Unreal scaricabile da GOG include anche il manuale a colori in PDF da 16 pagine e otto avatar. Un pezzo di storia del genere, sicuramente un titolo datato ma ancora oggi capace di divertire e appassionare. Da provare, senza dubbio.