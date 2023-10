Unreal sta per tornare? Cliff Bleszinski amerebbe una Remaster

Iniziata nel 1998, la serie di Unreal ha scritto importanti pagine di storia degli FPS, rendendo Epic Games un nome iconico nel panorama videoludico. Il brand è fermo ormai da molti anni, tuttavia potrebbero esserci dei piani per un suo ritorno, almeno stando a quanto suggerisce Cliff Bleszinski.

Nel corso di un'intervista con il portale Comic Book, il designer del classico originale ha lasciato intendere che il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, potrebbe avere piani a lungo termine per il ritorno del brand, tenendo conto anche della forte richiesta dei fan per una possibile Unreal Remaster. Già in precedenza ci sono state discussioni in merito ad un'edizione rimasterizzata del primo gioco della serie, con Nightdive Studios che si sarebbe offerto di sviluppare il progetto.

CliffyB si sofferma proprio su queste ipotesi, dicendo la sua sugli eventuali piani di Epic Games per il futuro: "C'è stata un'intera discussione su Twitter sulla questione, con Nightdive Studios che ha proposto di rimasterizzare il primo Unreal. Nightdive ha dunque contattato Tim Sweeney, e lui ha piani sul lungo termine per Unreal, dei quali non discuterò in quanto l'IP è sua e sono affari suoi", dichiara l'ex membro di Epic Games.

Il franchise di Unreal potrebbe dunque tornare in scena per davvero in futuro, non solo attraverso Unreal Remaster ma magari anche con altri progetti ancora. E CliffyB ci spera davvero: "Quando Tencent ha comprato le mie azioni ad Epic ed io mi sono reso conto di avere soldi a sufficienza per non dover più discutere di decisioni creative con i programmatori, l'ultima cosa che ho detto ad Epic durante il mio discorso di addio era di fare una Remaster del primo Unreal", conclude Bleszinski sulla questione.

I piani effettivi di Epic Games restano per ora un mistero: vi piacerebbe giocare prima o poi un'edizione rimasterizzata di Unreal?