Unreal Tournament 3 gratis su Epic Games Store: c'è ancora speranza?

Secondo quanto emerso da alcuni documenti depositati da Epic Games per la causa legale contro Apple, la compagnia aveva in programma di pubblicare Unreal Tournament 3 gratis su Epic Games Store nel maggio 2020, i piani però sono saltati.

Epic avrebbe dovuto aggiornare il gioco per renderlo Cross-Play e Cross-Store con la versione per Steam, al tempo stesso anche quest'ultima sarebbe stata aggiornata e resa disponibile gratis per il download. Questa versione di Unreal Tournament III non avrebbe presentato nuovi contenuti di alcun tipo ma solo migliorie all'interfaccia e utente e il supporto Cross-Store.

Non sappiamo come mai i piani siano cambiati ma è certo che qualcosa si sta ancora muovendo dal momento che la entry di Unreal Tournament 3 su SteamDB è stata modificata di recente. Che ci siano dunque ancora speranze per Unreal Tournament 3 gratis su Epic Games Store e Steam?

Epic non è stata chiara sulle motivazioni che hanno portato ad un cambio di programma ma certamente UT3 gratis su Epic Games Store sarebbe un regalo certamente gradito da tutti coloro che ancora preferiscono questa incarnazione di Unreal Tournament alle edizioni successive.

Su Everyeye.it trovate uno speciale dedicato alla guerra tra Apple ed Epic Games per capire bene quali sono le motivazioni che hanno portato allo scontro tra i due colossi.