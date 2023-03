Unreal Tournament 3 X: che fine ha fatto lo sparatutto gratis di Epic Games?

Come ben ricorderete, qualche mese fa sono state pubblicate numerose informazioni in merito ad Unreal Tournament 3 X, una versione rinnovata del vecchio sparatutto arena dei creatori di Fortnite. A distanza di tempo però, sembrerebbe che del gioco non vi sia alcuna traccia.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Unreal Tournament 3 X non è altro che una riedizione del terzo capitolo della storica serie Epic Games, il quale avrebbe dovuto dare il suo arrivo su Steam, Epic Games Store e GOG (Good Old Games) con tanto di supporto al cross-play. Sebbene il titolo sia stato avvistato proprio sul client targato Valve, a distanza di tutto questo tempo non è ancora stato oggetto di un annuncio ufficiale e non è chiaro quando vi sia l'intenzione di lanciarlo sul mercato. A rendere tutto ancora più strano è il fatto che la descrizione su Steam del gioco, uscito nell'ormai lontano 2007, non è stata modificata di una virgola nemmeno dopo la diffusione della notizia sui social e sui siti di tutto il mondo.

Malgrado l'assenza di notizie, sembra però che vi sia un appuntamento nei prossimi giorni durante il quale potremmo assistere alla sempre più apprezzata tecnica dello shadow drop, in maniera molto simile a quanto accaduto con Hi-Fi Rush. Stiamo parlando dell'Epic’s State of Unreal, un evento che si terrà sul palco dell'edizione 2023 della Game Developers Conference (GDC). L'appuntamento è quindi fissato alle ore 17:30 italiane del prossimo 22 marzo 2023.