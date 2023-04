Unrecord ha una grafica pazzesca, ma come è possibile?

Abbiamo appurato che Unrecord non è fake ma esiste sul serio, in molti però si chiedono sia stato possibile raggiungere un simile risultato. L'autore Alexandre Spindler non ha problemi a svelare il suo segreto.

In realtà segreto fino ad un certo punto, Spindler ha infatti utilizzato la mappa Modular Abandoned Building per Unreal Engine, in vendita al prezzo di 89.99 dollari, si tratta di una mappa che ritrae un vecchio edificio in stato di abbandono in Russia e include anche altri asset da utilizzare, Alexandre Spindler ha acquistato la mappa ed ha iniziato a sperimentare con il motore di Epic Games, dedicandosi interamente al comparto tecnico e mettendo momentaneamente in secondo piano il gameplay, che verrà ovviamente sistemato e rifinito nel corso del tempo.

Unrecord è ancora in fase di sviluppo e il gioco è privo di una data di uscita o di una finestra di lancio, il team sta lavorando alla versione PC e in futuro Unrecord potrebbe uscire anche su PS5 e Xbox Series X/S, sebbene non ci siano ancora dettagli in merito. Lo studio ha confermato che Unrecord non è un gioco in Realtà Virtual e dunque non ci sono piani per portarlo su Meta Quest, PlayStation VR2 o altri dispositivi per la VR casalinga.