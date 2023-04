Unrecord non è fake, IGN ha provato una vecchia concept demo dell'FPS in Unreal Engine 5

Unrecord è il nuovo Abandoned? Ma quanto è fake Unrecord? Figuriamoci, un gioco con una grafica così non uscirà mai. Sono solo alcuni dei commenti che abbiamo letto in questi giorni a proposito dello sparatutto Body Cam sviluppato dal team Drama.

IGN USA ha voluto andare a fondo, scoprendo l'esistenza di una demo concept uscita nel 2022 e per l'occasione ha scaricato e provato questa versione. Il verdetto?



Unrecord non è un fake ed esiste veramente, al momento parliamo ancora di un gioco in fase di sviluppo privo di una finestra di lancio, certamente non vedremo Unrecord nel giro di poche settimane ma ci sono pochi dubbi riguardo l'esistenza di un vero team al lavoro su un progetto ambizioso. IGN parla di "uno dei giochi dall'aspetto più realistico che abbiamo mai visto" ma è chiaro come sia ancora troppo presto per un verdetto, in ogni caso il video mostra le differenze tra la build preliminare e il nuovo trailer di Unrecord pubblicato la scorsa settimana.

Unrecord non è un gioco politico o sovversivo, confermano gli sviluppatori, inoltre il team non chiude le porte ad una possibile uscita di Unrecord su PS5 e Xbox Series X/S, al momento il gioco è stato confermato solo su PC, mentre non sembrano esserci piani per una versione in Realtà Virtuale (peccato!), Unrecord non è un gioco VR ma un prodotto "tradizionale" pensato per essere giocato con mouse e tastiera o con il controller.