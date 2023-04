Unrecord non sarà politico o 'sovversivo': gli sviluppatori descrivono l'FPS in body cam

Dopo aver offerto dei chiarimenti sul possibile porting di Unrecord su PS5, Xbox Series X|S e in VR, il team DRAMA riflette sulla natura iperrealistica del gameplay promesso dal loro prossimo FPS in stile body cam per rimarcare l'assenza di elementi politici o 'sovversivi' nell'esperienza ludica proposta dal titolo.

Nella sessione di Domande e Risposte pubblicata di recente dagli sviluppatori indipendenti, i rappresentanti del team DRAMA spiegano che "il nostro è uno studio francese che si rivolge a un pubblico globale, pertanto Unrecord sarà un gioco estraneo alla politica estera che non trarrà ispirazione da eventi della vita reale. Nel gioco eviteremo ovviamente qualsiasi argomento indesiderato come discriminazione, razzismo, violenza contro le donne e le minoranze. Non ci sarà alcuna visione prevenuta su aspetti come le attività criminali o i casi di violenza nella polizia. Rispettiamo e comprendiamo anche le persone che potrebbero sentirsi disturbate dalle immagini di violenza esplicita presenti nei videogiochi, ma l'arte non può combattere contro l'interpretazione personale".

Fatta questa dovuta precisazione, gli sviluppatori transalpini spiegano però che il canovaccio narrativo steso per dare forma alle scene iperrealistiche di Unrecord sarà adulto, realistico e basato su temi 'sensibili': "Non vogliamo entrare nel merito della storia e fare alcun genere di spoiler, scoprirete voi stessi la direzione artistica che abbiamo deciso per i temi che tratteremo nel gioco. Il pubblico generalmente si fida di chi scrive la trama per film, serie TV o romanzi, e sa valutare con intelligenza certi temi che vengono trattati in storie come quelle di gangster o poliziesche. Quindi perché non assumere lo stesso atteggiamento per un videogioco? Starà all'interpretazione dei giocatori di Unrecord ci saranno o meno dei messaggi politici o ritenuti 'sovversivi' in alcuni Paesi".

