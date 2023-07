Unrecord, novità in arrivo? DRAMA cerca talenti per sviluppare l'FPS iperrealistico

Come procede lo sviluppo di Unrecord, l'iperrealistico FPS in stile Body Cam? Dalle pagine di DRAMA, lo studio francese che sta dando forma a questo progetto ci informa di aver aperto numerose posizioni lavorative per talenti ed esperti del settore interessati a contribuire alla realizzazione di questo titolo.

"Siamo un piccolo studio con sede a Rennes (Francia) che sta lavorando al suo primo videogioco, Unrecord", esordiscono con toni dimessi gli sviluppatori transalpini prima di aggiungere, però, che "il nostro team punta a tracciare i nuovi confini dell'intrattenimento videoludico sfruttando i set di strumenti integrati in Unreal Engine 5. Pur adottando una mentalità indie, DRAMA ha quindi l'aspirazione di creare un'esperienza estremamente ambiziosa e accattivante per i giocatori".

Nel momento in cui scriviamo, lo studi DRAMA è alla ricerca di professionisti del settore desiderosi di entrare a far parte del team di sviluppo di Unrecord assumendo il ruolo di Lead Programmer, Gameplay Programmer, AI Programmer, Level Designer, Technical Artist e Technical Animator.

Sin dal filmato di presentazione di Unrecord, la nuova esperienza sparatutto di DRAMA ha saputo conquistare le prime pagine dei siti e dei forum videoludici grazie al realismo restituito dalle scene di gameplay, tanto da spingere in molti a ritenere non veritiero quanto mostrato dagli sviluppatori francesi. Grazie alla scoperta da parte dei giornalisti di IGN.com di una vecchia concept demo di Unrecord su Unreal Engine, sappiamo però che il titolo non è affatto un fake.