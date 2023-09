Sembra Unrecord, ma è la Nuketown di Call of Duty ricreata in Unreal Engine 5

Mentre i giocatori sono in attesa di poter giocare la versione Beta del nuovo Call of Duty Modern Warfare 3, per la gioia di tutti i fan della serie è ora possibile vedere in una veste completamente nuova la celebre mappa di Black Ops intitolata Nuketown.

Qualcuno ha infatti deciso di ricreare una delle mappe più popolari tra gli appassionati della serie di sparatutto in prima persona usando l'Unreal Engine 5 e di aggiungere una serie di mod e filtri che permettono di giocare con la visuale in body cam che abbiamo visto nei gameplay trailer di Unrecord, l'FPS il cui video è stato scambiato da molti per un vero filmato. Il risultato è davvero incredibile e permette di vedere non solo l'arena di COD con un dettaglio grafico superiore a quello delle ultime iterazioni della serie, ma anche di esplorarla con un tipo di visuale completamente differente rispetto a quella classica.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che è molto probabile che in uno dei prossimi capitoli della serie rivedremo un altro remake di Nuketown: non a caso, gira voce che Activision voglia pubblicare due nuovi Call of Duty Black Ops nel 2024 e nel 2025 e che uno di questi includa le versioni rimasterizzate delle vecchie mappe di BO2.