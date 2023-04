Unrecord uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e in VR? Parola agli sviluppatori

L'interesse suscitato nella community dall'incredibile realismo del video reveal di Unrecord spinge il team DRAMA a offrire dei chiarimenti sull'approdo in multipiattaforma di questo chiacchierato sparatutto in stile body cam.

La software house indipendente ha colto l'occasione offertagli dall'ultima sessione di Domande e Risposte per fornire delle precisazioni sul possibile sviluppo delle versioni console e in Realtà Virtuale di Unrecord.

Dalle pagine di Steam, gli autori di DRAMA spiegano che "attualmente, il gioco funziona senza problemi sia con la tastiera che con il controller, di conseguenza non vediamo alcun problema nel portarlo un giorno su console. Tuttavia, non abbiamo ancora deciso le piattaforme e le console specifiche per il lancio del nostro gioco, ma vi terremo aggiornati durante lo sviluppo".

Gli autori indie entrano poi nel merito di una possibile versione in Realtà Virtuale di Unrecord (e quindi, indirettamente, anche del porting PlayStation VR2) per sottolineare come "sfortunatamente, il nostro non è un gioco in VR. Stiamo anche valutando una localizzazione globale, almeno rendendo disponibili i sottotitoli nelle lingue più richieste".

A chi ci segue, ricordiamo che nei giorni scorsi il team DRAMA ha pubblicato un video per confermare che Unrecord non è un fake: nel filmato, gli sviluppatori indipendenti mostrano una build eseguita dall'editor di Unreal Engine 5, chiarendo così i dubbi sollevati da chi riteneva 'troppo realistica' la grafica mostrata nell'ultimo gameplay trailer.