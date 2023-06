Unrestricted il nuovo indie RPG Sci-Fi vi trasforma in supereroi planetari

"Voglio essere d'aiuto a qualcuno." Questo è il desiderio del protagonista di Unrestricted, il nuovo gioco annunciato da Indie-us Games per Steam e ancora senza data di uscita ufficiale.

Il passaggio dalla vita di studente universitario a quella di supereroe avverrà in un battito di ciglia, dopo essere rimasto coinvolto nell'esplosione di un meteorite. Al suo risveglio, si ritroverà in un altro pianeta e scoprirà di aver risvegliato i superpoteri sopiti dentro di sé.

Unrestricted è dunque un gioco d'azione a carattere fantascientifico. Ambientato su un pianeta vasto e tutto da esplorare, in volo o a piedi, il mondo di gioco sarà lo stesso di Undefeated, che era un gioco open-world, sempre a tema supereroi.

A distinguere i due mondi è la tematica portante: Unrestricted si basa sul tema dell'illimitato, quindi con un eroe vulnerabile ma pieno di potenzialità, mentre Undefeated è incentrato sul tema dell'imbattuto, ossia un eroe invincibile, capace di distruggere i nemici con la semplice pressione di un tasto.

In Unrestricted dovremo confrontarci con creature mutanti, sconfiggendo le quali potremo incanalarne i geni per trasformare le abilità del nostro eroe e acquisire nuovi - e illimitati - superpoteri. Le ambientazioni promettono di essere variegate e suddivise in più biomi, dalle praterie alle foreste, dagli oceani alle cime innevate e si estendono su terra, aria e acqua.

Al momento non è dato sapere quando Unrestricted sarà rilasciato su Steam.