Unruly Heroes è ora disponibile per Nintendo Switch, Xbox One e PC

Nel corso dell'ultimo Indie Highlights organizzato dalla Casa di Kyoto per il 23 gennaio, sono state condivise nuove informazioni su numerosi Giochi del Panorama Indie, tra cui Cross Code e Inmost.

Tra i Titoli mostrati in occasione dell'evento, è presente Unruly Heroes, Titolo sviluppato da Magic Design Studios. Tra i protagonisti troviamo un gruppo di quattro bizzarri eroi, che si muoveranno all'interno di un affascinante mondo caratterizzato da ambientazioni fantasy. Unruly Heroes potrà essere giocato sia in singolo sia in modalità cooperativa. Nintendo lo presenta cosi: "La sacra pergamena che garantiva l'armonia nel nostro mondo è stata fatta a pezzi e lanciata ai quattro venti. Ora, creature terrificanti seminano discordia e scompiglio sulla terra. Ispirato al famoso romanzo cinese "Il viaggio in Occidente", Unruly Heroes narra le gesta di quattro improbabili eroi incredibilmente diversi che devono raccogliere tutti i frammenti della pergamena e attraversare mondi fantastici per ripristinare l'equilibrio... o morire provandoci! Con la sua ambientazione vivace e lussureggiante, il gioco è una scherzosa versione della storia originale che prevede una serie di salti, arrampicate, sfide inattese e battaglie intense contro orde di nemici e temibili boss".

Per farvi un'idea delle atmosfere, della struttura e delle dinamiche di gameplay del Gioco potete visualizzare il Trailer disponibile in apertura a questa news. La data di uscita? A sorpresa, è stata comunicata da Magic Design Studio stessa tramite l'account Twitter ufficiale del Gioco. Come potete verificare in calce a questa news, infatti, il Unruly Heroes è disponibile da oggi su diverse piattaforme. Tra queste troviamo Nintendo Switch, Xbox One, e PC.