Unruly Heroes su PS4: il nuovo video svela la data di uscita del platform

Le fucine digitali degli studi Magic Design si dicono ormai pronte a sfornare la versione PS4 di Unruly Heroes e ce lo confermano attraverso la pubblicazione di un nuovo video di gioco che ne illustra le principali novità contenutistiche.

Il trailer fissa per il 28 maggio l'arrivo sul PlayStation Store di questo funambolico platform a scorrimento venato di elementi action: il titolo sarà proposto al prezzo di 19,99 euro e comprenderà al suo interno tutti i livelli e i contenuti delle versioni già disponibili su PC, Xbox One e Nintendo Switch. Gli abbonati a PlayStation Plus potranno inoltre usufruire di uno sconto di lancio del 20% che sarà attivo fino al 4 giugno.

A rendere ancora più intrigante l'avventura "in stile Rayman" degli autori francesi ci penserà l'aggiunta del Challenge Update, un aggiornamento che sarà disponibile in anteprima su PS4 e che darà modo agli utenti di cimentarsi con due nuovi livelli di difficoltà, di utilizzare la modalità Foto e di personalizzare il proprio alter-ego con skin inedite.

Se desiderate approfondire la conoscenza di questo progetto nell'attesa che approdi sullo store digitale di PlayStation 4, su queste pagine potete sempre rileggere la nostra recensione di Unruly Heroes curata da Tommaso "Todd" Montagnoli.