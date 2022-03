UNSEEN, Ikumi Nakamura dopo The Evil Whitin e Ghostwire Tokyo: nasce il nuovo team

Nel momento in cui arriva la pubblicazione del trailer di lancio di Ghostwire Tokyo, Ikumi Nakamura annuncia ufficialmente la nascita di una nuova software house.

La nota artista e game director si era guadagnata la simpatia del grande pubblico in occasione della sua presentazione del titolo di Tango Gameworks, direttamente dal palco dell'E3 2019. La sua carriera nell'industria è tuttavia cominciata molto prima dei lavori su Ghostwire Tokyo, con Ikumi Nakamura che ha potuto contribuire negli anni alla realizzazione di titoli quali Okami, Bayonetta e The Evil Within.



A pochi mesi di distanza dall'evento losangelino, era tuttavia giunto a sorpresa l'addio di Ikumi Nakamura a Tango Gameworks, presso il quale si stava dedicando a Ghostwire Tokyo con il ruolo di Creative Director. Dopo un periodo di silenzio, la veterana annuncia ora il suo prossimo passo, con la fondazione di UNSEEN. Nuova software house con sede a Tokyo, quest'ultima accoglie al suo interno diversi talenti del settore videoludico, tra i quali Naoki Katakai (Tango Gameworks - CDO & Environment Art Specialist), Liam Wong (Ubisoft - Visual Director), Raúl Ibarra (Moon Studios - Animation Director), Misuzu Watanabe (Capcom - Game Director) e Akiyoshi Nishikawa (Concept Artist & illustrator).



Il nuovo team di sviluppo è già al lavoro su di una nuova IP, in merito alla quale non è ancora stata offerta alcuna anticipazione. Per presentare la propria squadra alla community videoludica, UNSEEN ha realizzato un trailer dedicato, che vede protagonista proprio Ikumi Nakamura: lo trovate in apertura a questa news.