Unsighted: l'interessante metroidvania è disponibile su PC e console

Gli appassionati del genere dei metroidvania hanno potuto mettere le mani su ottime produzioni nel corso degli ultimi anni, tra l'acclamato Hollow Knight, o il successivo Ori and the Will of the Wisps.

Un genere che continua a fiorire, sia presso i lidi di Kickstarer, come testimonia la notevole raccolta fondi della quale vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di Crowsworn, sia tra le piccole e grandi software house, con lo sviluppo dell'attesissimo Hollow Knight: Silksong che procede silenzioso. Tra gli esponenti della tradizione metroidvania che di recente sono stati accolti con calore da critica e pubblico, possiamo peraltro citare Unsighted.

Sviluppato dal team di Studio Pixel Punk ed edito da Humble Games, il titolo è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Grazie ad ottime recensioni e al passaparola, Unsighted ha saputo togliersi alcune soddisfazioni, con, ad esempio, la community Steam che gli ha attribuito una valutazione "molto positiva". Anche sui lidi di Metacritic, il titolo ha saputo conquistarsi importanti risultati, con Metascore che spaziano tra l'84/100 e 88/100, anche se è necessario segnalare un numero di recensioni piuttosto contenuto.



Sulla pagina Steam di Unsighted, gli appassionati di metroidvania possono dare un primo sguardo alle potenzialità del titolo, mentre direttamente in calce a questa news sono presenti alcuni screenshot.