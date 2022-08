Untamed Isles: fallisce il progetto del Pokemon-like NFT, niente rimborsi su Kickstarter

Gli sviluppatori di Untamed Isles, un videogioco a mondo aperto ispirato ai Pokemon ma con elementi NFT legati alle criptovalute, hanno deciso di fermare a tempo indeterminato i lavori sul titolo e annunciato di non poter rimborsare i 500mila dollari ottenuti nel 2021 con il crowdfunding su Kickstarter.

In una lettera aperta pubblicata su Steam e finita immediatamente al centro di una feroce polemica da parte dei backer di Kickstarter e di chi seguiva con interesse lo sviluppo di questo titolo, gli autori di Untamed Isles spiegano che "ci sono stati una miriade di fattori per la decisione che abbiamo preso, ma tutto può riassumersi con l'impossibilità, per noi, di sostenere finanziariamente gli obiettivi che ci eravamo prefissati".

Nel messaggio, gli sviluppatori di questo ormai chiuso progetto collegato all'economia decentralizzata e al concetto delle blockchain e dei "token non fungibili" proseguono il discorso affermando che "Untamed Isles è un titolo molto ambizioso, essendo un MMORPG open world sulla cattura dei mostri. Per lavorare a questo progetto abbiamo coinvolto più di 70 membri dello staff e abbiamo lavorato incassentemente per più di due anni nella speranza di costruire il gioco che tutti noi sognavamo. La verità è che il costo di sviluppo è troppo alto e ci sono stati molti altri ostacoli. Da quando abbiamo iniziato questo viaggio nel 2020, il panorama economico è cambiato radicalmente sia in senso generale che, in particolare, per l'andamento delle criptovalute, e quindi non siamo fiduciosi nel mercato attuale".

Quanto alla possibilità di un rimborso per tutti coloro che hanno finanziato privatamente il titolo garantendo ai suoi sviluppatori una dote da quasi mezzo milione di dollari per concretizzare il sogno di Untamed Isles, il team di Phat Loot Studios spegne le speranze dei backer (e soffia inevitabilmente sul fuoco della protesta che sta divampando in rete) specificando che "abbiamo esaurito le risorse finanziarie e non possiamo portare avanti lo sviluppo in questo momento".