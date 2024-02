Until Dawn 2: ecco perché Supermassive non ha mai sviluppato il sequel dell'horror

Nel corso dello State of Play di fine gennaio, Sony ha ufficialmente annunciato l'arrivo della nuova versione di Until Dawn in Unreal Engine 5. L'horror è quindi di ritorno su PlayStation 5 e PC, ma qual è il motivo per cui sino ad oggi non è mai stato realizzato un sequel?

Un'indagine condotta da Time Extension.com svela come un seguito di Until Dawn è stato effettivamente preso in considerazione ad un certo punto da Supermassive e da Sony ma, come hanno raccontato degli ex dipendenti dello studio di sviluppo, alla fine il progetto si è evoluto in quello che è diventato The Quarry, pubblicato nel 2022.

Durante un'indagine incentrata sulla cultura del lavoro di Supermassive (prima della sua acquisizione da parte di Nordisk Games), Time Extension ha avuto modo di contattare 6 dipendenti di Supermassive, i quali sostenevano che i primi capitoli di The Dark Pictures Anthology erano stati soggetti a cattiva gestione e mancanza di risorse/tempo e che lo studio stesso non offriva molto in termini di crescita.

Un dipendente anonimo, ad esempio, ha dichiarato detto: "Il team di The Quarry originariamente lavorava per Until Dawn 2 con Sony. E Sony ha praticamente pagato per realizzarlo come prototipo. Poi, una volta terminato il prototipo, Supermassive ha voltato le spalle e ha detto: 'Lo proporremo in giro e vedremo se qualcun altro lo vuole', il che ha sancito la fine dei rapporti con Sony. Alla fine sono stati supportati da Google che li ha finanziati per anni".

Un altro dipendente conferma che The Quarry era ad un certo punto Until Dawn 2, ma ha offerto un punto di vista leggermente differente sulla vicena, suggerendo che sia stata Sony a interrompere i rapporti dicendo no alla pubblicazione multipiattaforma: "The Quarry è iniziato come una proposta per Until Dawn, ma non avevano la licenza. Hanno tagliato i ponti con Sony lanciando Dark Pictures su più piattaforme. Per quanto ne so, qualcun altro ora ha quella licenza".

The Quarry è stato infine pubblciato nel 2022, con 2K che ha salvato il progetto dopo che Google si era ritirata dal progetto. All'epoca fu commercializzato come successore spirituale di Until Dawn, portando alcuni fan a speculare su un possibile collegamento con l'esclusiva PlayStation.