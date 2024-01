Until Dawn diventerà un film: a dirigerlo sarà il regista di Shazam e Annabelle 2

Until Dawn, videogioco horror lanciato in esclusiva su PlayStation 4 nel 2015, diventerà un film. Ad rivelarlo è stato l'Hollywood Reporter, che ha anche condiviso delle informazioni in merito alle personalità coinvolte nell'adattamento cinematografico.

A dirigere il film di Until Dawn sarà David F. Sandberg, che per l'occasione tornerà alle sue radici horror. Il regista svedese ha infatti debuttato sul grande schermo con Lights Out - Terrore nel buio (2016) e Annabelle 2: Creation (2017), prima di darsi al genere supereroistico firmando Shazam! (2019) e Shazam! Furia degli dei (2023) per conto di Warner Bros. e DC. Gary Dauberman, scrittore che ha già messo la sua firma su pellicole come It, Annabelle e The Nun, sarà invece chiamato a rimaneggiare una sceneggiatura originariamente realizzata da Blair Butler, autrice che in passato ha scritto The Invitation, thriller vampiresco distribuito da Sony.

Dauberman, che sul finire dello scorso anno ha siglato un accordo con Sony Screen Gems per la realizzazione di film horror, sarà coinvolto nel progetto anche in qualità di produttore assieme alla sua etichetta, Coin Operated Productions. La lista dei produttori impegnati sul film di Until Dawn prosegue poi Sandberg e Lotta Losten di Mångata, Roy Lee di Vertigo Entertainment, Ashley Brucks e Michael Bitar di Screen Gems, e Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions.

Non sono attualmente noti dettagli in merito alla trama e alla data d'uscita, ma Screen Gems descrive l'adattamento di Until Dawn come una lettera d'amore al genere horror R-rated, dunque indirizzata al solo pubblico adulto, con un cast corale, i cui nomi sono attualmente avvolti nel mistero.

Il videogioco di Until Dawn, ricordiamo, affida al giocatore il destino di otto amici che fanno ritorno alla baita dove due loro amiche sono scomparse l'anno precedente. La situazione si fa presto sinistra e una serie di atroci avvenimenti mettono alla prova il loro rapporto e il loro istinto di sopravvivenza. Al videogioco sviluppato da Supermassive Games hanno partecipato volti noti come Hayden Panettiere, Brett Dalton e Rami Malek. Nel 2016 è uscito lo spin-off per PlayStation VR Until Dawn Rush of Blood, ma purtroppo il gioco originale non ha mai ricevuto un aggiornamento per PS5. Leggete la nostra recensione di Until Dawn già che ci siete.