Until Dawn per PC e PS5: l'evoluzione su Unreal Engine 5 nel video confronto con PS4

Dopo aver testimoniato il balzo generazionale tra Street Fighter 5 e 6, lo youtuber Cycu1 ha colto l'opportunità offertagli dal Reveal Trailer della riedizione PC e PlayStation 5 di Until Dawn per realizzare un video confronto con l'originale.

Il nuovo approfondimento del creatore di contenuti specializzatosi in video raffronti ci permette di intuire la portata delle modifiche compiute dagli sviluppatori dell'avventura horror originaria: il confronto mette in luce la bontà degli effetti di illuminazione, la qualità dei modelli poligonali e la ricchezza di dettagli delle ambientazioni che fanno da sfondo all'odissea a tinte oscure degli autori della Dark Pictures Anthology, affidata per questo rifacimento al team di Ballistic Moon.

Per quanto concerne gli aspetti legati alla fluidità, alle prestazioni e al livello di ottimizzazione, naturalmente è impossibile determinare la reale entità delle migliorie previste prendendo spunto dalle sole scene mostrate nel filmato di presentazione della riedizione attualizzata di Until Dawn.

Tornando alla comparativa di Cycu1, nel video raffronto possiamo familiarizzare con le numerose novità grafiche portate dal cambio di motore grafico (dall'originario Decima Engine a Unreal Engine 5), come l'introduzione di una palette di colori in stile film horror e l'aggiunta di tante nuove animazioni. Ad accompagnare il tutto ci penseranno poi i nuovi brani della colonna sonora composta da Mark Korven e, sul fronte del gameplay, la possibilità di attivare una nuova visuale in terza persona, la presenza di tanti oggetti collezionabili inediti e le aggiunte narrative che approfondiranno la storia dei singoli protagonisti dell'avventura horror.

Il lancio della nuova edizione attualizzata di Until Dawn è previsto nel 2024 su PC e PlayStation 5. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione dell'originario Until Dawn per PS4.