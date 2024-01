Until Dawn su PC e PS5, reveal allo State of Play di febbraio? Le ultime da Billbil-kun

Dopo aver preannunciato l'arrivo di tante novità su Death Stranding 2, il famoso leaker Billbil-kun torna alla carica per suggerire l'imminente reveal della versione PC e PlayStation 5 di Until Dawn.

A voler dar retta alle 'gole profonde' del noto insider e leaker, l'avventura horror di Supermassive Games sarebbe quindi destinata ad abbracciare l'attuale generazione di console PlayStation e approdare sui lidi degli store PC, con numerose migliorie grafiche e il supporto alle funzionalità evolute del controller DualSense di PS5.

Stando a quanto riferito da Billbil-kun, come nel caso delle novità sul sequel dell'odissea post-apocalittica di Kojima Productions anche per la riedizione current-gen di Until Dawn l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi 15 giorni, presumibilmente in coincidenza del rumoreggiato State of Play di febbraio.

Disponibile dal 2015 in esclusiva su PS4, Until Dawn è il titolo che ha dato origine alle esperienze interattive in salsa slasher horror di Supermassive Games, una formula poi ripresa e ampliata dalla casa di sviluppo britannica nei videogiochi legati a The Dark Pictures Anthology.

In attesa di un riscontro da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Until Dawn.