Until Dawn su PS5 e PC? Un grande indizio potrebbe averlo confermato

Secondo alcune voci di corridoio, Sony si starebbe preparando a far uscire Until Dawn su PS5 e PC, giusto in tempo per un rilancio del franchise che dovrebbe avvenire anche grazie al film annunciato la scorsa settimana.

Il film di Until Dawn è diretto dal regista di Shazam e Annabelle 2 ma quello che più ci interessa in questo momento è un piccolo grande indizio che potrebbe aver confermato le intenzioni di Sony di ripubblicare il gioco in versione aggiornata.

Al momento Until Dawn risulta non disponibile su PlayStation Store e dunque non può essere acquistato. Possono esserci vari motivi per questa situazione, la scadenza dei diritti sulle musiche ad esempio, oppure una indisponibilità tecnica momentanea, certo è che questo particolare sembra suggerire effettivamente l'arrivo di una riedizione.

Non è la prima volta che i giochi vengono rimossi dagli store digitali in contemporanea con l'annuncio di una nuova versione. Sarà questo il caso? Probabilmente lo scopriremo durante lo State of Play di febbraio, anche questo non ancora annunciato.

Until Dawn è uscito nell'estate del 2015 su PS4, sviluppato da Supermassive Games, in seguito autori di The Quarry e dei giochi della raccolta The Dark Pictures Anthology. Il team inglese sarà anche alla guida di questa riedizione oppure no? I diritti di Until Dawn appartengono a Sony, che potrebbe anche aver deciso di affidare il lavoro ad uno studio diverso.