Until Dawn per PS5: Supermassive Games al lavoro sul remake?

Il leaker e insider AccountNGT (salito agli onori della cronaca per aver rivelato in anticipo l'esistenza di Star Wars Eclipse di Quantic Dream) riporta oggi un rumor legato a Until Dawn, gioco di Supermassive Games pubblicato da Sony Interactive Entertainment su PS4 nel 2015.

Accolto positivamente da pubblico e critica, Until Dawn non ha mai avuto un sequel e dopo aver sviluppato il gioco e lo spin-off VR Until Dawn Rush of Blood, lo studio ha iniziato a lavorare su The Dark Pictures Anthology, antologia di giochi horror pubblicata in formato episodico da Bandai Namco.

Ma il primo amore non si scorda mai e AccountNGT riporta come lo studio sia al lavoro sul remake di Until Dawn per "console next-gen", l'insider afferma di esserne a conoscenza dallo scorso mese di dicembre ma di non aver mai detto nulla fino ad oggi sperando in queste settimane di scoprire ulteriori dettagli.

Così non è stato purtroppo e la fonte si limita a confermare di aver sentito dell'esistenza di questo progetto, non è chiaro però se Supermassive abbia acquisito i diritti dell'IP da Sony o se il remake sarà pubblicato da Sony Interactive Entertainment, Account NGT perla però di "consoles next-gen" al plurale, dichiarazione che non sembra escludere un possibile lancio anche su Xbox Series X/S. Per il momento tutto è avvolto nel mistero, restiamo in attesa di conferme o smentite.