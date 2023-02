Da Until Dawn a Puyo Puyo Tetris: i migliori giochi PS4 e PS5 in sconto per San Valentino

Oggi è San Valentino e per questo abbiamo pensato di segnalarvi tre giochi in offerta per le console PlayStation. Ma non tre giochi qualsiasi, bensì tre titoli che possono essere giocati in coppia, per un serata particolare e diversa dal solito in compagnia della persona amata. Siete pronti? Ecco i nostri consigli.

Until Dawn 9.99 euro

Sanremo è finito, fuori fa freddo (tanto freddo)... cosa c'è di meglio dunque che chiudersi in casa e dopo una bella cenetta, dedicarsi ad una cupa avventura horror? Until Dawn segue il filone dei "Teen Horror Movie" per proporre un'avventura che può essere giocata insieme alla propria dolce metà e che non mancherà di affascinare il partner grazie ad una storia ricca di colpi di scena. Per un San Valentino... alternativo.

Super Bomberman R 7.99 euro

Il party game per eccellenza, Bomberman, torna con una versione che include una modalità Storia single player e una modalità Battaglia multiplayer fino ad un massimo di quattro giocatori in locale e otto giocatori online, ideale se volete sfidare altre coppie. La versione per PlayStation include anche i personaggi giocabili di Ratchet e Clank.

Puyo Puyo Tetris 5.99 euro

I puzzle game sono perfetti per una serata di coppia, in questo caso troviamo due re assoluti del genere, ovvero Puyo Puyo e Tetris. Due giochi godibilissimi anche dai giocatori meno esperti che potranno abbinare blocchi e "blob" colorati con l'obiettivo di creare catene incredibili e danneggiare l'avversario!