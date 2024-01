Until Dawn: la remaster per PS5 e PC è sviluppata da Virtuos?

Chi si sta occupando della remaster di Until Dawn per PlayStation 5 e PC? Presumibilmente non Supermassive Games bensì Virtuos Studios, secondo quanto emerso da un report su Reddit in queste ore.

Il Redditor KekanKok ha scoperto un dettaglio interessante sul curriculum di Nacri Li, direttore dell'animazione di Offworld Industries con un passato in Virtuos tra l'ottobre 2018 e il marzo 2020. Lu cita proprio Until Dawn per "PC/Console" nel sui curriculum su LinkedIn e considerando che il gioco è uscito su PS4 nel lontano 2015, l'animatore sembra aver lavorato ad altre versioni del titolo non ancora uscite e delle quali si parla tanto in questi ultimi giorni.

Until Dawn dovrebbe essere annunciato stasera allo State of Play con uscita prevista nei prossimi mesi su PlayStation 5 e PC Windows. Interessante il fatto che la remaster sembra essere in sviluppo da moltissimi anni dal momento che Nacri Lu non lavora più per Virtuos dal marzo 2020.

Until Dawn diventerà un film dal regista di Shazam e Annabelle 2 ed è quindi probabile che Sony voglia rilanciare anche il gioco con una nuova edizione per piattaforme di attuale generazione, con l'obiettivo di espandere e far conoscere il franchise ad un nuovo pubblico andando oltre chi lo ha giocato (quasi) dieci anni fa su PlayStation 4.