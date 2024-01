Until Dawn torna su PS5 e PC: l'orrore rivive in Unreal Engine 5 con una nuova visuale

Sono numerosi i rumor che hanno trovato conferma al PlayStation State of Play di gennaio 2024, tra questi figura l'esistenza di una nuova edizione di Until Dawn, horror narrativo di Supermassive Games lanciato originariamente nel 2015 su PlayStation 4.

Il trailer trasmesso allo State of Play, che per vostra comodità potete trovare in cima a questa notizia, conferma che Until Dawn tornerà nel 2024 su PlayStation 5 e PC in una versione migliorata e al passo dei tempi. Al timone del rifacimento c'è Ballistic Moon (studio inglese che i rumor avevano già accostato a Sony nell'agosto del 2022) che ha scelto di riportare in vita l'orrore della Blackwood Mountain affidandosi all'Unreal Engine 5, laddove l'originale era invece basato sul Decima Engine di Guerrilla Games.

Sul PlayStation Blog il Creative Director Neil McEwan scrive che gli ambienti e la grafica sono stati migliorati e dotati di una nuova palette di colori per ottenere un'esperienza horror dal sapore cinematografico, mentre i personaggi originali sono stati arricchiti con nuove animazioni. Il comparto audio è stato invece impreziosito con una nuova colonna sonora composta da Mark Korven e nuove musiche non originali.

A dare una rinfrescata al gameplay ci ha pensato una nuova visuale in terza persona che permetterà di vivere l'esperienza originale da una nuova prospettiva, esplorando peraltro luoghi inediti con interazioni e oggetti collezionabili tutti nuovi. Anche la storia è stata rimaneggiata: pur rimanendo fedeli all'originale, i ragazzi di Ballistic Moon hanno colto al balzo per approfondire alcuni aspetti e risvolti narrativi.

Quando riferito finora tratteggia i connotati di un'operazione ben più complessa di una semplice remastered, pensata tra l'altro per accompagnare l'adattamento cinematografico di Until Dawn recentemente annunciato.