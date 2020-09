Until You Fall su PS4 e PS VR: l'action in Realtà Virtuale arriva a fine settembre

Gli autori statunitensi di Schell Games approfittano della settimana di Sony dedicata a PS VR per fissare la data d'uscita su PlayStation 4 di Until You Fall, un action fantasy in Realtà Virtuale con un sistema di combattimento "d'impatto", legato cioè a un profondo motore fisico che ne accentua il realismo.

L'ultima opera della software house di Pittsburgh che, in passato, ha discusso delle potenzialità di PlayStation VR 2 su PS5, ci proietta in una dimensione post-apocalittica per farci indossare i panni del Rune Knight, un guerriero sopravvissuto al collasso della civiltà dei Rokari causato dall'utilizzo improprio dell'energia cosmica conosciuta come Aether.

Il gameplay di Until You Fall si appoggia a una colonna sonora synthwave per ricrere a schermo delle battaglie particolarmente frenetiche, in cui fare sfoggio di attacchi concatenati, incantesimi e mosse elusive sfruttando l'Aether e un ampio ventaglio di armi.

Il nostro compito sarà perciò quello di ristabilire l'ordine in un mondo dominato dal caos: per questo, i ragazzi di Schell Games hanno legato il combat system a un motore fisico che pone l'accento sull'impatto di ogni colpo inferto o ricevuto dal Rune Knight contro un esercito di mostruose creature luminescenti. L'uscita di Until You Fall è prevista per il 29 settembre 2020 su PlayStation 4: il titolo, già disponibile su PC in Early Access dall'agosto dello scorso anno, potrà essere fruito solo ed esclusivamente in Realtà Virtuale tramite PS VR.