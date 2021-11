Untitled FPS: in video il nuovo shooter degli autori di The Hong Kong Massacre

Negli ultimi giorni stanno facendo il giro dei social i video di Untitled FPS, ovvero il nuovo progetto in sviluppo presso lo stesso team che ha dato vita a The Hong Kong Massacre.

Il gioco in questione, il cui titolo definitivo non è ancora stato scelto da VRESKI, è uno shooter con visuale in soggettiva particolarmente frenetico e dall'elevata spettacolarità. Le clip condivise dagli sviluppatori mostrano il protagonista mentre si diletta nell'eliminazione di gruppi di avversari e fa esplodere automobili ed elicotteri tramite l'ausilio delle sole armi da fuoco. Gli ultimi filmati si concentrano inoltre sull'interazione ambientale e mostrano come la maggior parte degli elementi dello scenario possano essere distrutti a suon di proiettili. Purtroppo non si conoscono i dettagli sulla trama o sulla struttura di gioco, che potrebbe proporre qualcosa di molto simile a quanto visto nel precedente lavoro della software house, ma da una prospettiva diversa.

Se siete curiosi di vedere le varie clip attualmente disponibili, vi invitiamo a dare un'occhiata al video che trovate anche sul canale YouTube di Everyeye. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul gioco e magari anche il suo titolo definitivo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di The Hong Kong Massacre.