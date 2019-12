Untitled Goose Game arriva su PS4 e Xbox One la prossima settimana

L'apertura dell'ultimo PlayStation State of Play del 2019 è stata riservata a Untitled Goose Game. Lo studio di sviluppo House House è intervenuto per annunciare che il gioco con protagonista la terribile oca arriverà su PlayStation 4 il prossimo 17 dicembre. Lo stesso giorno verrà pubblicato anche su Xbox One.

"Untitled Goose Game è un sandbox con elementi di comicità e furtività dove giocherai nei panni di un'oca a piede libero in una città ignara. Fatti strada per la città, dai cortili delle case ai negozi della strada principale fino alla piazza, fai scherzi, ruba cappelli, starnazza tantissimo e, in generale, rovina la giornata a tutti", recita la descrizione del gioco. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer che potte visionare in apertura di notizia.

Untitled Goose Game è già disponibile su Nintendo Switch e PC via Epic Games Store. Su Steam approderà alla fine del prossimo anno. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Untitled Goose Game.