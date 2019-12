Untitled Goose Game: arriva il tema dinamico gratuito per celebrare l'uscita su PS4

Se siete anche voi tra i numerosi utenti che sono impazziti di gioia nel provare Untitle Goose Game, il titolo con protagonista un'oca furiosa, allora dovreste fiondarvi sul PlayStation Store a scaricare il nuovo tema dinamico gratuito per personalizzare la home della vostra console Sony.

Per aggiungere il tema dinamico di Untitled Goose Game alla vostra libreria non dovrete far altro che visitare la relativa pagina sul PlayStation Store o, più comodamente, il sito web ufficiale attraverso il quale completare la transazione, che non vi costerà nulla. Si tratta di un simpatico regalo che farà molto piacere ai fan del gioco, che possono finalmente provarlo anche su Xbox One e PlayStation 4 da ieri.

Vi ricordiamo inoltre che il gioco è completamente gratuito nel caso in cui foste abbonati a Xbox Game Pass sulla console Microsoft, dal momento che Untitled Goose Game è appena stato aggiunto alla già corposa libreria di giochi del servizio. Non si hanno invece notizie del possibile arrivo del gioco su Xbox Game Pass per PC.

Sapevate che Untitled Goose Game è stato premiato come Gioco dell'Anno agli Australian Game Dev Awards?

Vi invitiamo inoltre a leggere la recensione di Untitled Goose Game che trovate sulle nostre pagine.