Untitled Goose Game: il gioco dell'oca (impazzita) sarà presto gratis su Xbox Game Pass

I canali social della divisione Xbox di Microsoft provano a strappare un po' di visibilità mediatica al PlayStation State of Play e al Nintendo Indie World annunciando che Untitled Goose Game entrerà presto a far parte del catalogo digitale di videogiochi scaricabili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass.

La versione console del gioco dell'oca tra puzzle e stealth di House House vanterà i medesimi contenuti dell'edizione attualmente disponibile su Nintendo Switch e PC: l'arrivo di Untitled Goose Game nella ludoteca digitale del Game Pass è previsto per la prossima settimana, non sappiamo però se solo su Xbox One o anche su PC.

Con l'ingresso di Untitled Goose Game nel catalogo del Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft si appresta così ad accogliere uno dei giochi rivelazione del 2019: l'irriverente avventura stealth a mondo aperto realizzata da House House ha saputo ritagliarsi uno spazio mediatico sempre più ampio grazie alla frizzante formula ludica escogitata dai suoi autori e all'insolita scelta di incentrare il titolo sulle gesta compiute da un'oca starnazzante.

L'uscita di Untitled Goose Game sul Game Pass di Xbox One dovrebbe coincidere con il lancio della versione console annunciata nel corso dell'evento in streaming dello State of Play, ossia il prossimo 17 dicembre.