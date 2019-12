Untitled Goose Game: il gioco rivelazione del 2019 arriverà presto su PS4 e Xbox One?

Dalle pagine dei principali siti specializzati in Trofei e Obiettivi Sbloccabili per console, si moltiplicano gli indizi dell'arrivo imminente su PS4 e Xbox One di Untitled Goose Game, una delle rivelazioni videoludiche più inattese e, per certi versi, inconcepibili di questo 2019 che sta per volgere al termine.

I curatori dei portali di TrueAchievements ed ExoPhase hanno infatti aggiornato la scheda di Untitled Goose Game per fare spazio agli obiettivi e ai trofei delle versioni PlayStation 4 e Xbox One che, lo ricordiamo, non sono state ancora annunciate dagli autori di House House.

Dopo aver raggiunto la notorietà internazionale con l'approdo su PC e Nintendo Switch, l'irriverente oca protagonista di questo sandbox stealth edito da Panic sarebbe perciò pronta per una nuova avventura sulle bianche sponde digitali degli store delle console Sony e Microsoft.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto o a chi, magari, lo conosce solo per i meme che hanno imperversato per mesi sui social, ricordiamo che Untitled Goose Game è un'avventura a mondo aperto ambientata in una ridente cittadina di periferia sconvolta dall'arrivo di un'oca dispettosa. Nei panni (e nelle piume) di questa simpaticissima creatura, dovremo farci strada e compiere tutta una serie di scherzi: il nostro compito sarà perciò solo ed esclusivamente quello di rovinare la giornata degli abitanti della città, starnazzando a più non posso e fuggendo dalla loro ira funesta dopo aver raggiunto lo scopo. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Untitled Goose Game.