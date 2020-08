Untitled Goose Game: oche alla riscossa con l'update per la cooperativa!

Non paghi dei premi ricevuti con Untitled Goose Game, gli autori di House House confermano di essere al lavoro su un aggiornamento che introdurrà la cooperativa, una delle modalità più richieste dai fan del gioco dell'oca (impazzita).

Molto presto, l'irriverente avventura stealth di House House riceverà infatti un update gratuito che permetterà agli appassionati di Untitled Goose Game di "mettere becco" nelle vicende degli umani in compagnia di un amico.

L'aggiornamento introdurrà così una nuova oca e un clacson inedito. La modalità cooperativa di Untitled Goose Game sarà accessibile in tutte le missioni della campagna principale per dare vita a situazioni di gioco ancora più surreali, come possiamo intuire ammirando il trailer mostrato all'evento digitale del Nintendo Indie World.

Come specificato dagli stessi autori di House House, questa importante espansione sarà proposta in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco, il tutto tramite un update che potrà essere scaricato dal 23 settembre su PC e console. Prima di lasciarvi al nuovo video che immortala le scene di gameplay cooperative in salsa Nintendo Switch, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la nostra recensione di Untitled Goose Game.