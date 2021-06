Untitled Goose Game è in offerta a 14,99 euro per PS4

Super promozione su Amazon per recuperare l'ottimo indie Untitled Goose Game, in offerta a soli 14,99 euro in versione PlayStation 4 invece di un prezzo di listino di 30,99 euro, si tratta del prezzo più basso di sempre.

Il gioco è funzionante ovviamente anche su PlayStation 5 che ricordiamo essere compatibile con il 99% dei titoli usciti nella generazione precedente.

Oltre al gioco su disco, all'interno della confezione possiamo trovare:

Catalogo di 24 pagine raffigurante oggetti che l'oca può collezionare

Poster 11" X 17" con la mappa del villaggio, realizzata a mano dall'artista e game developer Marigold BartlettA No Goose

Adesivo No Goose

Untitled Goose Game a 14,99 euro

Agli Australian Game Developer Awards il gioco è stato premiato con ben 2 statuette, aggiudicandosi l'ambito premio di "Gioco dell'Anno" e la statuetta per Best Sound Designer, superando altre produzioni come Void Bastards, The Black Widow e Paper Fire Rookie.



Sono ancora attive su Amazon le promozioni Days of Play di Sony, ci sono anche tanti giochi in offerta a 9,99 euro. Se vi siete persi l'articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno con la lista di tutti i giochi in offerta su Amazon, vi rimandiamo alle offerte PlayStation valide fino al 9 giugno. Infine vi ricordiamo che su Amazon è ancora attiva la promozione che prevede 6 euro di buono sconto ricaricando l'account di almeno 90 euro, applicabile anche in i giochi in preordine e in tutte le offerte che vi segnaliamo.