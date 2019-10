Untitled Goose Game premiato come Gioco dell'Anno agli Australian Game Dev Awards

Nelle scorse ore si sono tenuti gli Australian Game Developer Awards che hanno visto trionfare con due statuette Untitled Goose Game, uno dei fenomeni del momento sviluppato dallo studio di Melbourne House House.

Untitled Goose Game si è aggiudicato l'ambito premio di Gioco dell'Anno e la statuetta per Best Sound Designer, surclassando così altre produzioni come Void Bastards, The Black Widow e Paper Fire Rookie.

Australian Game Dev Awards

Best Art - Void Bastards by Blu Manchu Games

Best Serious Game - Bleached Az by Chaos Theory Games

Best Narrative - The Black Widow by Flux

Best Gameplay - JumpGrid by Ian MacLarty

Best AR/VR - Paper Fire Rookie by Ultimerse

Best Sound Design - Untitled Goose Game by House House

APRA AMCOS Award for Best Music - Frog Detective The Haunted Island by Worm Club

Industry Champion - Ally McLean

Lighting The Way - Rae Johnston

Adam Lanceman Award - Liam Routt

Game of the Year - Untitled Goose Game by House House

Studio of the Year - Mighty Kingdom

A seguito della premiazione, il fondatore di House House è stato intervistato da ABC News e in questa occasione ha dichiarato che il gioco ha venduto oltre 100.000 copie dal 20 settembre scorso, indubbiamente un bel successo per il piccolo studio australiano, che userà il denaro ottenuto dalle vendite per finanziare nuovi progetti.